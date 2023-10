MLB: Se revelan detalles de la lesión de codo de Francisco Lindor

El boricua Francisco Lindor fue operado de éxito para quitarle un espolón óseo del codo derecho, el pelotero de Mets de New York está en recuperación y se espera que vuelta para los entrenamientos de primavera de Grandes Ligas 2024. Lo sorprendente de la lesión es que el pelotero estuvo mucho tiempo con dolencias y no comentó nada para no dejar de jugar.

Francisco Lindor durante la temporada 2024 con Mets de New York registró: 602 turnos, 108 anotadas, 153 hits, 31 cuadrangulares, 98 impulsadas, 31 bases robadas, .254 promedio, .806 OPS. Fue un año bueno para el jugador, pero muy lejos de lo que se esperaba, sobre todo por el gran equipo que tenían.

Una de las razone de los números tan inesperados de Lindor es que jugó durante toda la temporada con el codo lesionado, el periodista Andy Martyno resaltó... "Según una persona con conocimiento directo de la situación, Lindor sintió por primera vez los efectos del espolón óseo en su codo derecho durante el entrenamiento de primavera. El malestar perduró durante toda la temporada, pero no quiso hacerlo público, ni dejar de jugar".

Con esa situación, el pelotero logró alcanzar el 30-30, siendo el cuarto jugador de los Mets de New York en alcanzar esa marca, pero lo que más sorprendió fue su defensa, no desentonó durante el año y mantuvo ese nivel superlativo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera. Se espera que Francisco Lindor pueda volver a los entrenamientos de primavera desde el primer minuto.