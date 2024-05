MLB: ¡Polémica! Carlos Mendoza habla de la jugada en Home que le dió la victoria a Chicago

Pese a que New York Mets comenzó de forma negativa la temporada 2024 de MLB, todo comenzó a mejores con el pasar de los encuentros para los dirigidos por el venezolano Carlos Mendoza,

Los neoyorquinos pasaron de estar con una fatídica marca de 0-5 a ponerse por encima de .500 con un récord de 15-14. Este míercoles 1 de mayo comenzaron un nuevo mes con la intención de arribar a una nueva victoria, esta vez ante Chicago Cubs, equipo que visitó el Citi Field de New York.

El partido estuvo dominado en su totalidad por el pitcheo. Apenas se conectaron 10 hits entre ambos equipos, con cinco indiscutibles para cada uno. Pero entre tan poco lucir ofensivo, hubo una jugada que le dio la victoria a Cubs. Esta se dio en la parte alta del quinto episodio, cuando Pete Crow Amstrong dio un fly de sacrificio que provocó la anotación del hombre que estaba en la antesala.

Carlos Mendoza argumentó en contra de los jueces

Sin embargo, esta acción no fue la que dictaminó lo sucedido en la jornada, sino la que se dio en el cierre del noveno. Allí, con hombres en segunda y tercera y un out, Jeff McNeil conectó un batazo que se extendió a los 272 pies por el jardín izquierdo. Allí capturó la pelota Ian Happ, quien luego buscó sacar al corredor de circulación en el home custudiado por Miguel Amaya, quien paró en seco a Pete Alonso.

Esta jugada no pasó desapercibidad y se revisó, aunque se mantuvo la decisión al decretarse el out que le dio la victoria a Chicago Cubs sobre New York Mets, que pone su récord en 15-15.

Carlos Mendoza habló sobre esta polémica jugada en la conferencia de prensa post-partido. Allí argumentó que Miguel Amaya bloqueó el plato y eso evitó la carrera de Alonso.

"Es la interpretación de la regla. Nos dijeron que el catcher no puede poner el pie sobre el plato sin tener posesión de la pelota. Fue claro que tenía el pie sobre la base sin la pelota. Así que creo que tomaron la decisión equivocada", afirmó.