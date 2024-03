MLB: ¡No se puede creer! Por esta razón perdieron los Padres de San Diego en su estreno (+Video)

Los Padres de San Diego estuvieron cerca de dar el gran batacazo en el Día Inaugural de la temporada 2024 de las Grandes Ligas, luego de caer 2-5 en un ajustado encuentro frente a Los Ángeles Dodgers, en el primero de dos juegos en Corea del Sur.

Los frailes estuvieron ganando en gran parte del compromiso, pero un ramillete de cuatro anotaciones de los angelinos fue crucial para ceder por primera vez en la naciente campaña de Las Mayores. Pese al poderío ofensivo que mostraron sus rivales en los innings finales, un desafortunado error terminó inclinando la balanza para Shohei Ohtani y compañía desde el Gocheok Sky Dome.

Con el marcador igualado a dos anotaciones, Jake Cronenworth tuvo la oportunidad de acabar con la amenaza de Los Ángeles, pero no logró quedarse con un rodado de Gavin Lux, que culminó en la tercera rayita y remontada para los visitantes en el duelo.

¿Se rompió el guante?

Al inicialista se le anotó como error la jugada de selección del camarero angelino. Para mala fortuna de Cronenworth, el mascotín se le rompió apenas hizo contacto con la pelota y esto provocó que San Diego se viniera abajo en la pizarra, en la alta del octavo episodio.

Aunque no tuvo mayor responsabilidad en la jugada particular, que muy poco ocurre en el béisbol, el primera base se acreditó su primer pecado en este inicio de temporada. Además de eso, coronó un estreno para el olvido, ya que no tuvo suerte en cuatro turnos al bate con par de ponches.