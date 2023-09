MLB: Luis Arráez destaca ante Milwaukee y se acerca al título de bateo

Luis Arráez no afloja. Aunque las últimas semanas no han sido las mejores para el infielder criollo, y a pesar del mal momento que viven los Marlins de Miami, los imparables de Arráez no dejan de llegar.

El venezolano peleó por la posibilidad de batear más de .400 hasta poco después del Juego de las Estrellas, y aunque el mes de agosto sepultó esa posibilidad, Arráez aún tiene muchísimas chances de ganar su segundo título de bateo consecutivo, como demostró este lunes en el duelo ante los Cerveceros de Milwaukee.

Sigue sumando

El lunes fue un día desastroso para los Marlins de Miami, que cayeron derrotados por paliza en su visita a los Cerveceros, por marcador de 12-0, en un duelo en el que el equipo local maniató a la ofensiva de Miami, que tan solo pudo conectar seis imparables.

Arráez abrió el encuentro con un elevado de out en el primer inning, fórmula que se repetiría en su siguiente turno. Sin embargo, el venezolano volvió a la normalidad en su tercer turno del encuentro, al conectar su único imparable del compromiso. Más tarde, el criollo fue sustituido por Yuli Gurriel, por lo que se fue de 3-1 en el juego.

Este fue el imparable número 187 de la temporada para Luis Arráez, por lo que se pone a 13 de lograr su primera temporada de 200 hits en las Grandes Ligas. Además, la línea ofensiva del camarero se encuentra ahora en .349/.391/.448/.839, y su promedio de .349 sigue siendo el mejor de todas las Grandes Ligas.