MLB: Francisco Álvarez es bien valorado en Nueva York (+Declaraciones)

Con casi nada por lo que pelear en las últimas semanas, los Mets de Nueva York ya comienzan a pensar en el 2024 y con qué peloteros contarán para tener un mejor desempeño. Allí es donde suena con bastante facilidad el nombre de Francisco Álvarez, quien ha tenido actuaciones increíbles esta temporada.

El oriundo de Guatire volvió a demostrar su poder al bate el pasado martes ante los Nacionales de Washington, pues conectó su jonrón 22 del año y llegó a un total de 51 carreras impulsadas.

Esta es la primera zafra completa de Álvarez y muchos en Nueva York están viendo con buenos ojos sus presentaciones a la ofensiva y a la defensiva. Justamente, el manager del equipo, Buck Showalter, es testigo de su crecimiento tanto dentro como fuera de los terrenos de juego.

"Es una persona muy sincera. Es alguien que siempre busca la opinión de otros. Al chico le importa. Además que disfruta hacer lo que hace detrás del plato, porque no es fácil", comentó Showalter a los medios de prensa, luego de ser preguntado sobre cómo se ha desarrollado el venezolano este año en el club house.

Por su parte, el receptor de 21 años logró una hazaña personal en el compromiso contra los Nacionales. Y es que por primera vez logró robarse una base. La acción sucedió en el tercer episodio, poco después de que Showalter le dijera que podía hacerlo tras los lanzamientos en curva del lanzador.

"Él me dijo en el primer momento que fuera, y yo no lo creía porque la cuenta estaba en 2 y 2. Entonces le dije que estaba bien y me la robé", comentó Álvarez después del partido a los medio de prensa.