MLB: ¡Factor Arráez! Así ha mejorado la ofensiva de San Diego desde la llegada del criollo (+Video)

El pasado 3 de mayo, los Padres de San Diego decidieron moverse fuerte dentro del mercado de cambios para añadir una pieza de vital importancia para su equipo. Luego de iniciar con 17 victorias y 18 derrotas, los californianos adquirieron al infielder venezolano Luis Arráez, para buscar contar con un primer bate que les garantizara hits por montones.

Poco más de 20 días después, la regularidad del equipo no ha cambiado demasiado, ya que mantienen récord de 27 victorias y de 27 caídas. Sin embargo, no se puede negar que la llegada de Luis Arráez al lineup del equipo supuso una bocanada de aire fresco para una ofensiva que no daba pie con bola.

Desde que fue cambiado a San Diego, Arráez batea para .397/.427/.487/.914, gracias a sus 31 imparables en 78 turnos oficiales al bate. Además, el venezolano tiene un cuadrangular, siete carreras impulsadas y solo se ha ponchado en tres ocasiones, por lo que no sorprende que San Diego haya mejorado con su llegada.

El factor Luis Arráez

Los Padres de San Diego adquirieron a Luis Arráez, proveniente de los Marlins, el pasado 3 de mayo de 2024. En el cambio, San Diego se desprendió del relevista derecho Woo-Suk Go, y de tres prospectos: los jardineros Dillon Head y Jakob Marsee; y el primera base Nathan Martorella.

Entre el 20 de marzo (día en el que inició la temporada de los Padres) y el 3 de mayo (último juego antes de que Arráez entrara al roster), los frailes tenían un promedio colectivo de .252, además de .321 de porcentaje de embasado, lo que demuestra que al equipo le estaba costando embasarse.

Arráez debutó el 4 de mayo, y desde aquel entonces los Padres de San Diego batean para .266, lo que representa sin duda un salto importante. Por otro lado, el porcentaje de embasado también subió a .324, por lo que se puede asegurar con tranquilidad que Arráez ha ayudado a que San Diego tenga más contacto y más gente en base para intentar anotar.

Curiosamente, lo que le ha fallado a los Padres desde la llegada de Arráez es el aprovechamiento de dichas oportunidades, ya que el OPS sí ha disminuido de manera importante, lo que quiere decir que no están sacando ventaja de la gran cantidad de gente que ponen en base.

Pero a pesar de la falta de contundencia, es bastante claro que "La Regadera" ha cumplido su función a la perfección, y su llegada ha mejorado a los Padres. Si el venezolano mantiene el nivel y recibe el espaldarazo de sus compañeros, las victorias empezarán a llegar.