MLB: Eugenio Suárez se sumará a la fiesta del All Star Game 2025

El All Star Game 2025 ya tiene todo listo para disputarse el próximo 15 de julio en el Truist Park. Y es que MLB anunció durante este domingo los rosters completos de la Liga Americana y Liga Nacional. Entre las novedades resalta la presencia de Eugenio Suárez.

Con Gleyber Torres como intermedista de la Americana y Ronald Acuña Jr. como uno de los jardineros de la Nacional, el otro pelotero que representará con mucho orgullo a Venezuela no podía ser otro que el oriundo de Ciudad Piar.

Geno, todo un All Star esta temporada

Los números nunca mienten, y en el beisbol menos. Es por eso que un bate como el de Eugenio Suárez no tenía que quedarse por fuera del All Star Game 2025. Y es que estamos hablando del segundo máximo jonronero del Viejo Circuito, así como del tercero en cuanto a carreras remolcadas.

Las estadísticas que han llevado al criollo a esta cita son los siguientes:

88 juegos

320 turnos al bate

81 hits

16 dobles

28 jonrones

73 carreras impulsadas

53 carreras anotadas

.253 AVG

.320 OBP

.566 SLG

.886 OPS

"Para mi esta elección se siente genial. Me siento feliz y orgulloso de mi. He trabajado duro y con mucha convicción. Una de mis metas a principios de año era ser parte del All Star Game", confesó Geno en una rueda de prensa luego de conocer la noticia de su elección.