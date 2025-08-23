MLB: Eugenio Suárez con su jonrón 40 se une a esta selecta lista de venezolanos (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Por segunda vez en su carrera de 12 años, el venezolano Eugenio Suárez conecta 40 o más vuelacercas en una temporada.

El batazo llegó en la parte baja del quinto inning del juego entre los Atléticos de Oakland y los Marineros de Seattle. Luis Morales, quien estaba lanzando Juego Perfecto en 4.1 innings trabajados, dejó un slider en la zona de poder de “Geno” y fue castigado con un batazo de 373 pies a las gradas del jardín izquierdo del T-Mobile Park.

A UNA LISTA SELECTA

Con su segunda campaña (la primera fue en el 2019 con 49) con 40 estacazos, se une ahora a Miguel Cabrera, Andrés Galarraga, y Ronald Acuña Jr como los únicos venezolanos con multitemporadas de 40 o más cuadrangulares.

Además, se convierte, junto a Cal Raleigh en la única pareja de jugadores con 40+ vuelacercas en un equipo en el 2025.

ACECHA OTRA CIFRA REDONDA

El jonrón representó su carrera impulsada 98 de la temporada, la cuarta mayor cantidad en toda la MLB.

Con dos fletadas más, alcanzaría por cuarta vez en su carrera las 100 carreras impulsadas en una zafra.