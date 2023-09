MLB: Esto dijo Manny Ramírez luego de ser exaltado al Salón de la Fama del Beisbol Latino

Hace tres días, concretamente el 6 de septiembre, David Ortiz, Adrián Beltré, Manny Ramírez, Carlos Beltrán y Bob Abreu fueron los 5 seleccionados en las votaciones para formar parte de la décima clase del Salón de la Fama del Beisbol Latino. La gala en la que se harán oficiales sus exaltaciones será en el próximo mes de diciembre.

Estos nuevos miembros fueron escogidos por los periodistas y cronistas certificados para ser votantes oficiales para el Salón de la Fama del Beisbol Latino; entre ellos el dominicano Héctor Gómez, mismo que este sábado entrevistó a la leyenda de los Medias Rojas de Boston Manny Ramírez sobre su reciente reconocimiento a la inmortalidad latina.

"Me siento complacido de que ustedes me hayan elegido para ser parte del Salón de la Fama Latino", dijo Ramírez. "Me honra estar donde hay tantos jugadores talentosos. Gracias al staff de los latinos y los honorables miembros del consejo del Salón de la Fama. Primeramente le doy gracias a Dios y gracias a mi familia por estar conmigo siempre, y gracias a todos ustedes".