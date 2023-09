MLB: Elvis Andrus está encendido con el madero en sus últimas presentaciones (+Estadísticas)

Elvis Andrus acaba de protagonizar otra espectacular jornada ofensiva para seguir demostrando que es uno de los bates más respetados de las Mayores. Y es que en el encuentro que ganaron las Medias Blancas de Chicago (6-4) a los Reales de Kansas City, el criollo no perdonó a ningún lanzador sobre el montículo.

El maracayero finalizó la jornada de 5-4 con un doble, llegando así a 22 juegos multihits en la presente temporada. Además, cabe resaltar que es la decimoctava ocasión en su historial en las Grandes Ligas en la que conecta cuatro hits en un partido.

Todo eso no hace más que acumular grandes números en sus últimas presentaciones. Más allá que el equipo no tenga muchas posibilidades de acceder a Postemporada, Andrus no ha dejado de batear en ningún momento, algo que ha logrado inflar su promedio al bate de manera astronómica.

En los últimos 15 juegos batea para .411/.450/.571 producto de 23 imparables en 56 turnos al bate, con tres dobles, dos jonrones, nueve carreras anotadas, ocho impulsadas, cuatro bases por bolas, nueve ponches y tres bases robadas.

Pero más impresionante son sus números cuando vemos su rendimiento en sus últimas siete participaciones con las Medias Blancas. Allí, el criollo cuenta con una línea ofensiva de .500/.560/.682 con un doble, un vuelacercas, cuatro anotadas, tres remolcadas, tres boletos, dos ponches, una estafada y 11 indiscutibles en 22 visitas al plato.

En cuanto a sus números generales en la presente temporada, el maracayero batea para .256/.317/.361 en 96 juegos, con 16 dobles, un triple, cinco cuadrangulares, 35 carreras anotadas, 37 empujadas, 11 bases robadas y 81 imparables en 316 turnos al bate.