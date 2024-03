MLB: Adrián Beltré sobre lo que representó Félix Hernández en su carrera (+Video)

Una de las cosas más importantes para los peloteros en la Major League Baseball y en el deporte en general, tiene que ver con construir un legado y momentos inolvidables dentro y fuera del terreno de juego. Precisamente esto materializó el dominicano Adrián Beltré y su amistad con el lanzador criollo, Félix Hernández.

Ambas figuras lograron un impacto significativo en sus carreras durante más de una década. Lo que le permitió no solo entrar en la historia de este deporte, sino que materializaron una de las amistades más entretenidas para los fanáticos que visitaban constantemente los estadios.

Esta amistad se generó durante su época como compañeros de equipo en los Marineros de Seattle, donde Beltré jugó desde la campaña 2005 hasta el 2009. Por lo que fabricaron miles de anécdotas entre sí y acumularon un respeto y admiración.

Palabras de Beltré sobre Félix

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, habló en el Podcast deportivo “AbriendoJuego”, sobre una de las cosas que pudo compartir con Hernández. “Felix es como un niño pequeño, siempre está relajando y él sabía que podía bromear conmigo. Una de las cosas era, cuando me tocaba la cabeza, pero yo cometí el error de decirle que eso no me gustaba y desde ese momento no paró de hacerlo, afirmó.

Sin duda alguna, esta es una de las amistades más recordadas de los últimos tiempos y uno de los claros ejemplos de respeto, admiración y cariño. Sin importar el uniforme que estén representando a lo largo de sus carreras.