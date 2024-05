MLB: Aaron Judge y Luis Arráez comparten esta tremenda racha ofensiva (+Video)

No cabe duda de que el bateador más encendido de las Grandes Ligas actualmente es Luis Arráez. Ocho juegos consecutivos con dos o más imparables no es una racha que cualquier pelotero pueda lograr, por lo que no se pueden minimizar los increíbles registros que está dejando el pelotero criollo.

Sin embargo, también es tiempo de empezar a hablar de manera muy seria de lo que está logrando últimamente Aaron Judge. "El Juez" tuvo un inicio de temporada bastante malo con los Yankees de Nueva York, en donde los ponches estaban a la orden del día y los batazos estaban totalmente desaparecidos.

Pero las cosas han dado un giro de 180 grados. Junto con el repunte tremendo que ha vivido Arráez en San Diego, Aaron Judge también se ha convertido en noticia, al mostrar finalmente el poderío ofensivo que lo caracteriza y que necesitan de manera imperiosa los Yankees para pelear por su División.

La racha que comparten Arráez y Judge

Desde que Arráez debutó con los Padres de San Diego, el pasado 4 de mayo, su promedio al bate es de .419. Sorprendentemente, este promedio es el segundo más alto de todas las Grandes Ligas durante este período de tiempo.

Contra todo pronóstico, Aaron Judge es el mejor bateador de las Grandes Ligas desde el 4 de mayo, al poseer un promedio sensacional de .433. El capitán de los Yankees de Nueva York ha conectado cinco imparables menos que Arráez desde que el criollo fue cambiado a San Diego, sin embargo, Judge acumula 14 turnos oficiales menos que el venezolano, debido a que ha tomado más boletos.

Eso sí, de lo que no cabe ninguna duda es que ambos son los toleteros más encendidos de las Grandes Ligas durante el presente mes de mayo, y se perfilan como posibles ganadores del Jugador del Mes en sus respectivas Ligas.