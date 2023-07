MLB: Eduardo Rodríguez a retomar su nivel en la segunda mitad de temporada contra Marineros

Eduardo Rodríguez entra en acción en el inicio de la segunda mitad de temporada de las Grandes Ligas este viernes ante los Marineros de Seattle.

El zurdo de los Tigres de Detroit buscará comenzar con buen pie y recuperar su nivel para esta segunda parte de la campaña.

E-Rod va a su 13 salida de la temporada y tratará de nivelar su récord a 5-5. Asimismo, se medirá por primera vez esta campaña a los Marineros de Seattle, organización que ha enfrentado 11 veces en su carrera.

Eduardo Rodriguez is back



In case you forgot, in 2023:



67.2 IP | 2.13 ERA | 3.18 FIP | 0.975 WHIP | 67 K's



Here is his 8 innings, 10 strikeout performance against Cleveland earlier this year https://t.co/rDYYQIDqmM pic.twitter.com/kmhvCaLJZM