MLB: Luis Arráez: "Vi nada más dos lanzamientos porque ya quería golpear la pelota"

La Liga Nacional se quedó con el Juego de Estrellas luego de derrotar 3-2 a la Liga Americana con protagonismo de venezolanos. Más allá del batazo decisivo de Elias Díaz, Luis Arráez bateó de 2-2 con una impulsada.

Los turnos del criollo de los Marlins de Miami fueron bastante particulares, ya que bateo ante los primeros lanzamientos de los pitchers. "Vi nada más dos lanzamientos porque ya quería golpear la pelota, ya que está difícil ver el campo para ambos lados. Pero solo vine hasta acá para disfrutar el juego", dijo Arráez en una entrevista para el canal FOX.

Asimismo, también explicó cómo es su estilo de bateo, ya que en los que va de temporada se ha encargado de conectar imparables por todas partes. "Mi estilo de bateo se asemeja al de Tony Gwyn, Rod Carew, Ichiro Suzuki... Ellos siempre trataron de golpear la pelota a cualquier parte de los jardines y ponerla en juego. Así soy yo. Trato de golpear la pelota, ponerla en juego y dar lo mejor de mi".

Por último, el criollo habló sobre sus posibilidades de subir promedio nuevamente a .400 en lo que será la segunda mitad de temporada. "Es difícil, pero yo solo trato de mantenerme enfocado, batear todos los días, tratar de embasarme y ayudar a que mi equipo gane. Yo solo quiero batear todos los días y ahí veremos que sucede", finalizó.

Tom Verducci talks with Marlins 2B Luis Arraez about his hitting style and his chase for .400#AllStarGame pic.twitter.com/HQ0Vs7SOlO