MLB: Este es el mensaje de Vladimir Guerrero para su hijo tras el Derby de Jonrones

El primera base de los Azulejos de Toronto Vladimir Guerrero Jr se convirtió en el campeón de la edición 2023 del Derby de jonrones en las Grandes Ligas, tras ganar en la gran final y mostrar toda su capacidad y poder en la caja de bateo.

Lea También: MLB: Vladimir Guerrero Jr. es el nuevo monarca del Home Run Derby

El pelotero de 24 años logró esta hazaña en su segunda participación en este prestigioso evento, donde pudo disputar el último duelo frente al cubano y jardinero de los Rays de Tampa Bays, Randy Arozarena, quien pudo llegar a estas instancias.

Al convertirse en el campeón su padre y Salón de la Fama Vladimir Guerrero Jr. envió un mensaje de emoción y satisfacción a su hijo, a través de las redes sociales, cosa que los convierte en la primera pareja de padre e hijo en lograr este premio.

La primera pareja de padre e hijo en ganar la competencia de cuadrangulares. ♥️



The first father-son duo to win the Derby ❤️ #VG27 pic.twitter.com/2UXrr3FY2M