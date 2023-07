MLB: Esta es la drástica idea de Alex Rodríguez con Shohei Ohtani y Mike Trout como protagonistas en los Angels

beisbol grandes ligas

Jeferson Palacin 11/07/2023 9:25 am

Alex Rodríguez fue uno de los talentos más impresionantes que pasó por la MLB, su trayectoria y números le dan un sitio de honor para opinar sobre el deportes en el que se desarrolló por 22 años. En esa línea Rodríguez que ahora es un analista deportivo dejó caer una idea que al principio o agradará a los fanáticos de Los Ángeles Angels.



Alex Rodríguez tiene claro una cosa, tener a los mejores peloteros de la actualidad no te garantiza nada… y en ese concepto tiene a Los Ángeles Angels para desarrollar una idea drástica. Rodríguez primero intentaría canjear a Shohei Ohtani y luego a Mike Trout, con la única razón de tener un reconstrucción total, asistir constantemente a postemporada y optar al campeonato en unos 5 años.



Rodríguez… “Primero, cambias a Ohtani, luego cambias a Trout… y tratas de conseguir cinco o seis jugadores, cargar con jugadores de primera ronda”. Estos son los movimientos iniciales que llevaría a cabo el ex pelotero de los Yankees de New York.



Sin embargo, para que todo funcione Alex Rodríguez pondría una pieza clave... “Y lo siguiente que tienes que hacer es traer a un tipo como Theo Epstein, darle la propiedad y dejar que dirija el equipo. Y ese movimiento tiene que venir primero y luego seguir. No creo que tengas tiempo, pero ese sería el movimiento”.



Lea también MLB: Estos son los latinos que han ganado el Home Run Derby de las Grandes Ligas





Seguramente es una opinión impopular en Los Ángeles, pero y tomando las palabras de Alex Rodríguez “Son dos de los mejores activos de la MLB, pero no han sido buenos durante los últimos 10 años (Angels) y tienen dos jugadores para salir y recargarse”. Y sentencia… “Los Angelinos ganan un campeonato en cinco años si hacen esto”.



Los Ángeles Angels están 4° en la División Oeste de la Liga Americana a 7.0 juegos de los Rangers de Texas y a 5.0 juegos del comodín. Con la actual lesión de Mike Trout el equipo pierde una figura ofensiva importante, y el compañero ideal de Shohei Ohtani a nivel de bateo.



Un cambio puede ser drástico, pero como dice Alex Rodríguez (entre otras palabras) si con ellos no has llegado a nada, sin ellos estás igual, pero con piezas para armarte y volver más fuerte en el futuro.