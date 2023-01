Shohei Ohtani encabeza la lista de Japón para el Clásico Mundial

El dia de hoy 6 de diciembre Hideki Kuriyama, manager de la selección de Japón, dió a conocer varios nombres de jugadores que conformarán la selección asiática para el Clásico Mundial de Beisbol.

Esta lista esta encabezada por la máxima estrella de esta selección Shohei Ohtani, que hace unos meses atrás había conformado su presencia en esta competencia.

🇯🇵WBC NEWS - JAPAN🇯🇵



Japan has released part of their official World Baseball Classic roster:



Hitters:

Sosuke Genda

Shugo Maki

Kensuke Kondoh

Takuya Kai

Seiya Suzuki

Munetaka Murakami



Pitchers:

Yu Darvish

Shosei Togo

Roki Sasaki

Yoshinobu Yamamoto

Shota Imanaga



Shohei Ohtani