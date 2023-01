República Dominicana sufre esta baja para el Clásico Mundial de Beisbol

Starling Marte, jardinero de los Mets de Nueva York en las Grandes Ligas, no estará con el equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol del 2023. Este pelotero se perfilaba con un outfielder titular en el elenco quisqueyano.

El evento que reunirá a los mejores peloteros del mundo por país se acerca y algunos países empiezan a sufrir bajas importantes, siendo ahora Dominicana la que pierde a este pelotero que se quedará recuperándose para la temporada 2023 de MLB.

La razón de la ausencia de Marte es porque se sometió en noviembre a una cirugía para reparar una lesión en un músculo abdominal y necesita tiempo para la rehablitación, así lo anunció Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Beisbol.

