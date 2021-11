Esto es "la creme de la creme" de las Grandes Ligas en 2021 (Resumen)

Gonzalo Urgelles R.

En las últimas semanas se han dado a conocer a los ganadores de los principales premios, correspondientes a la temporada 2021 de las Grandes Ligas. En su mayoría, los ganadores no han sido sorpresa, pues eran perfiles muy marcados.

Solo quedan por ser revelados los ganadores de tres categorías; el Regreso del Año, que en 2020 lo ganó Salvador Pérez; Los Equipos Ideales de la Temporada, donde seguramente estará el criollo; y finalmente el Bateador Designado del Año.

Premio Hank Aaron

El Premio Hank Aaron se otorga anualmente a los jugadores de Grandes Ligas, seleccionados como el mejor bateador de cada liga, según lo votado por los fanáticos del beisbol y los miembros de los medios.

Los ganadores estaban de anteojito; Bryce Harper y Vladimir Guerrero Jr. fueron distinguidos en sus respectivos circuitos como los mejor paleadores de la temporada.

Ambos jugadores estuvieron en los primeros lugares ofensivos de Las Mayores. De hecho, se puede decir que sus números fueron bastante similares, pues mientras que Harper cerró el año con .309 de promedio, Guerrero ligó para .311; los dos estuvieron en el tope de sus ligas en cuanto a slugging y OPS, mientras que en el porcentaje de embasado solo fueron superados por Juan Soto.

El jardinero de los Filis ganó su segundo premio Hank Aaron el primero lo conquistó en el 2015 y se convirtió así en el 12do jugador en ganar tal distinción en más de una ocasión. Vladdy se convirtió en el pelotero más joven en la MLB en obtener dicho premio con una edad de 22 años Y el cuarto jugador de su equipo Azulejos de Toronto en ganarlo después de; Carlos Delgado, José Bautista en dos ocasiones y Josh Donaldson.

Relevista del Año

Liam Hendricks y Josh Hader, de los Medias Blancas de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee, respectivamente, se llevaron el galardón con gran merecimiento. El performance mostrado por ambos taponeros no dejaba mucho espacio a las dudas.

El de los luposos suma así el tercer galardón de este tipo, tras haberlo ganado en 2018 y 2019 –en 2020 se lo llevó su compañero de equipo, Devin Williams. Respecto al patiblanco, es la segunda vez corrida que lo gana, pues se alzó con el trofeo en 2020 cuando todavía defendía los colores de los Atléticos de Oakland; en 2019 quedó segundo, por detrás de Aroldis Chapman.

Hendriks, de 32 años, dejó efectividad de 2.53 y lideró todas las Grandes Ligas en whip, con 0.73 (entre todos los relevistas con al menos 45 juegos lanzados), además de encabezar el joven circuito con 38 salvados, una tasa de ponches de 42.3% y una tasa de boletos de 2.6% en 69 juegos.

Hader ha sido un sinigual desde su llegada al ‘Big Show’, pues siempre ha tenido ese performance de ‘intratable’ cuando sube a la lomita. Este año puso el candado a 34 juegos para los Cerveceros, con una tasa de 0.5 en jonrones por cada nueve entradas lanzadas y su efectividad fue la mejor entre relevistas con 1.23.

Guante de Platino

En 2011, Rawlings agregó un Premio Guante de Platino anual otorgado al mejor jugador defensivo de cada liga, seleccionado por los fanáticos de los ganadores del Guante de Oro del año.

El antesalista de los Cardenales de San Luis, otrora miembro de los Rockies de Colorado, se adjudicó su quinto premio de este tipo; quedando en solitario como el jugador que más veces ha obtenido el galardón.

Arenado estaba empatado con Yadier Molina, con cuatro trofeos. Este es el primero que gana con el equipo de San Luis, pues los cuatro previos los obtuvo cuando jugaba para los rocosos. Antes de poder optar a este galardón, Nolan sumó su noveno Guante de Oro consecutivo, en mismo número de temporadas como grandeliga.

Por su parte, en la Liga Americana, se lo llevó Carlos Correa, campocorto de los Astros de Houston que ahora mismo se encuentra explorando el mercado de la agencia libre.

El boricua ganó su primer Guante de Oro y esto le dio la oportunidad de optar a este premio, por lo que es primera vez que lo consigue.

Novato del Año

Al igual que con los antes mencionados, los ganadores de este premio también estaban cantados. Jonathan India, de los Rojos de Cincinnati, y el cubano, de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena fueron los escogidos.

Randy nunca ha parecido un novato, al menos no desde que se unió a la disciplina de los Rays. Esta temporada parecía un pelotero con amplio rodaje en Las Mayores y la agresividad que lo caracteriza en el juego fue un factor clave para él y para su equipo.

