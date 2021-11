Salvador Pérez: una temporada de MVP, sin reconocimientos (Perfil + Video)

beisbol grandes ligas

Sábado 20| 6:05 pm





Gonzalo Urgelles R.

@GnzaUrglls

Prácticamente cerrada la temporada de entrega de premios en las Grandes Ligas, el venezolano más destacado de 2021, en el mejor año de su carrera, en el que estableció nuevas marcas personales, de franquicia e históricas, tendrá que conformarse con solamente el premio Luis Aparicio. La MLB, o quienes votan para elegir a los galardonados, hicieron caso omiso del temporadón que tuvo Salvador Pérez.

El receptor de los Reales de Kansas City fue colíder en cuadrangulares, entre todos los bateadores de las Ligas Mayores, junto a Vladimir Guerrero Jr., con 48 batazos de cuatro esquinas. Además, comandó en absoluto el departamento de carreras impulsadas, con 121; cuatro más que su más cercano perseguidor.

¡La perspectiva del poder de Salvy Perez! pic.twitter.com/ceqPnlp6po — Los Reales (@losreales) November 8, 2021

Además de los jonrones y las impulsadas, donde superó por mucho sus marcas previas, el valenciano también colocó un nuevo tope en cuanto a las carreras anotadas; nunca había llegado a 60 y en 2021 quedó a dos de las 90 anotaciones.

Asimismo, Salvador Pérez también conectó 24 dobles, dejó promedio de .273, con un porcentaje de embasado de .316. Ciertamente su tasa de boletos es bastante baja y la relación con los ponches no le favorece, pero hay que tener cuenta su condición de receptor y es allí donde el venezolano debería tener un gran aval.

Salvy tuvo más del 75% de sus participaciones en la temporada en el rol de receptor, más que cualquier otro careta en toda la Gran Carpa. No es nada fácil para un bateador poner esas cifras que tuvo Salvador, siendo un cátcher a tiempo completo.

Pérez empató el liderato de jonrones en una temporada para la franquicia de los Reales, mismo que estaba en poder del cubano Jorge Soler desde 2019; quedó a uno de igualar el récord para un criollo (Eugenio Suárez, 49) y destrozó la marca anterior para un receptor, que databa de 1970 (51 años) y pertenecía al legendario Johnny Bench.

Salvador Pérez es un MVP

Probablemente Salvador Pérez no iba a ser electo, de ninguna manera, como el Jugador Más Valioso de la Liga Americana y tampoco iba a ganar el premio Hank Aaron. No obstante, el escándalo está en el hecho de no integrar el podio. Quizás no iba a ganar, pero merecía estar allí.

Junto a Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr., Salvador Pérez fue uno de los tres mejores de la Liga Americana. De hecho, fue el caballo que se montó en el hombro a los Reales de Kansas City a lo largo de todo el año; el equipo simplemente iba al ritmo que impusiera Salvador y eso es liderazgo.

Marcus Semien realmente tuvo un gran año también, no se le puede quitar mérito. Pero los Azulejos de Toronto ya tenían a su caballo y era Guerrero. Semien bien pudo ser el cuarto en la carrera por el MVP.

Si ya de por si tenía matices de aberración el hecho de que Salvador Pérez no estuviera entre los finalistas a llevarse el premio, raya en lo absurdo –por decir lo menos– el hecho de que haya culminado en el séptimo lugar de la votación.

Ohtani y Guerrero estuvieron en el 1-2, sin importar dónde acabaron sus respectivos equipos; Salvador fue tan o más líder para los Reales que los otros dos, muy a pesar de que Kansas City no estuvo en la pelea (los Angelinos terminaron en la misma posición).

Entonces, está claro que el lugar que ocupe el equipo y si juega o no playoffs no es algo determinante. Sería interesante, entonces, saber bajo qué criterio Aaron Judge o Carlos Correa tuvieron mejor temporada que el venezolano; ni qué decir de José Ramírez que terminó sexto y sus números (aunque muy buenos) no son superiores a los de Salvy.

Sabermetría y estadísticas avanzadas

Otro premio en el que se maltrató la temporada de Salvador Pérez, fue en el Guante de Oro. El carabobeño tuvo una de sus mejores temporadas defensivas desde que llegó a Grandes Ligas. Lo que ya es mucho decir, teniendo en cuenta que es su mayor fortaleza y tiene cinco Guantes de Oro que lo avalan.

Sin embargo, este año el premio fue para Sean Murphy de los Atléticos de Oakland. De quien también hay que destacar que tuvo un gran año. El meollo del asunto está en que cambiaron -entonces– los parámetros para determinar quién merece o no el premio.

Salvador Pérez recibe el premio de 2018

Las estadísticas de toda la vida favorecen a Salvador Pérez. Pero, Murphy fue mejor en otras más modernas, que antes no eran tomadas en cuenta. No es que esté mal, es que hubo cambios y nadie se enteró.

Por otro lado, el tema de la sabermetría está fuera de control. Lejos de hacer el beisbol más atractivo, lo están convirtiendo en algo complicado y tedioso, pues quieren medir y justificar todo con números.

Un deporte simple, dentro de su complejidad, en el que los números siempre habían hablado por si solos, lo han ido convirtiendo en una ciencia, en datos que a la larga en lugar de simplificar, complican y aburren. Acaban con la magia y la mística del beisbol.