Once venezolanos representarán a Curazao en la Serie Intercontinental (+Detalles)

En este 2024 se llevará a cabo la primera Serie Intercontinental, un torneo de beisbol que se asemeja a una Serie del Caribe, pero entre los equipos campeones de los países: Colombia, Curazao, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Cuba.

Será la primera vez que se desarrolle este campeonato, arrancará el venidero 26 de enero y se jugará hasta el 01 de febrero en Barranquilla, con tres juegos diarios en el Estadio Édgar Rentería.

Como cualquier evento de beisbol profesional, la representación venezolana no puede faltar para aplicarle esa chispa característica de la pelota caribeña. Hasta once criollos verán acción en dicho certamen con la organización Williamstead Cannons, representantes de Curazao.

¿Cuáles son los jugadores venezolanos que estarán en la escuadra curazoleña?

Jesús Paricaguan

Francisco Carrillo

Carlos Quevedo

Néstor Molina

Angelo Palumbo

Javier Fandiño

Jesús Fandiño

Alvin Herrera

Gabriel Lino

Diego Velásquez

Engelb Vielma

Los Cannons jugarán el cotejo inaugural ante el representante de Estados Unidos, el próximo 26 de enero. Sus demás compromisos serán así: vs Japón (27 enero), vs Colombia (28 enero), vs Corea del Sur (29 enero), vs Cuba (30 enero). Las semifinales se pondrán en marcha el 31 de enero y sin descansar, el 01 de febrero se conocerá al vencedor de la primera edición de la Serie Intercontinental.