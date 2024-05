LMB: Esto dice Yasiel Puig de ganar el home run derby en México (+Video)

El destacado pelotero cubano, Yasiel Puig, ha vuelto a demostrar su innegable talento y poderío en el diamante al ganar el home run derby de la Liga Mexicana de Beisbol. El evento, que tuvo lugar en Veracruz, no solo fue una muestra de la habilidad de Puig para conectar cuadrangulares, sino también de su determinación y enfoque para alcanzar el éxito.

Puig, conocido por su potente swing y su agresivo estilo de juego, se mostró visiblemente feliz y agradecido tras proclamarse campeón del home run derby. A través de sus redes sociales, compartió un emocionante mensaje en el que expresó su alegría por poder llevarle el título a Veracruz y al equipo Águila Velásquez. En sus palabras, resalta la importancia del enfoque, la determinación y el apoyo de sus seres queridos y fanáticos en su trayectoria deportiva.

"Anoche pude traerle a #Veracruz y al Águila Velásquez el título del home run derby. Muchos pensaban que no iba a poder, pero si he aprendido algo en mi vida, es que el que camina enfocado llega seguro. Hay alguien en mi vida que nunca deja de recordarme quién soy, y eso, más los fanáticos que me quieren y me apoyan, son todo para dar siempre lo mejor de mí. Ojalá disfrutaron el show. Eso está siempre en mi mente - ¡ESTO ES DE USTEDES!", expresó Puig con gratitud y humildad.

La victoria de Yasiel Puig en el home run derby no solo destaca su calidad como jugador, sino también su capacidad para superar desafíos y alcanzar sus metas con determinación y pasión por el deporte. Su mensaje refleja el agradecimiento hacia aquellos que lo acompañan en su carrera y el compromiso de seguir dando lo mejor de sí en cada oportunidad.