¡Sin dinero! Chauncey Billups y Terry Rozier no recibirán sus salarios por casos federales

El escándalo de apuestas ilegales en la NBA ha escalado un nuevo peldaño. El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el base de los Miami Heat, Terry Rozier, no recibirán sus salarios mientras duren sus respectivas licencias de ausencia, luego de ser vinculados a investigaciones federales.

Salarios retenidos en fideicomiso

De acuerdo con fuentes cercanas a la liga, los cheques de pago de ambos profesionales serán retenidos y colocados en una cuenta de fideicomiso (escrow). Esta medida se mantendrá hasta que se resuelva el resultado de los casos presentados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Terry Rozier , con un tope salarial de aproximadamente $26.6 millones esta temporada, ve suspendidos sus cheques bimensuales.

Chauncey Billups también está sujeto a la misma condición de suspensión de pago.

Si cualquiera de ellos es finalmente absuelto y se le permite regresar a la NBA, recibiría la totalidad de su salario retenido.

Apuestas y Póquer Ilegal

Ambos casos, aunque relacionados con el juego ilegal, son investigaciones separadas:

Terry Rozier (Miami Heat): Fue arrestado en conexión con un presunto esquema de apuestas deportivas. Los investigadores federales lo acusan de haber suministrado supuestamente información privilegiada sobre su salud y disponibilidad a un amigo para manipular apuestas de utilería (prop bets) en un partido de 2023 cuando jugaba con los Charlotte Hornets. Rozier y otros enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Su abogado ha negado las acusaciones, argumentando que Rozier fue previamente absuelto por la NBA de ese incidente y que los fiscales buscan un "trofeo" de alto perfil.

Chauncey Billups (Portland Trail Blazers): El entrenador está presuntamente vinculado a una operación de póquer ilegal y amañada que, según la acusación, atraía a víctimas para jugar contra exatletas prominentes, utilizando equipos de trampas para estafarlos.

La decisión de retener los salarios subraya la seriedad con la que la NBA y sus equipos están manejando este amplio escándalo que ya ha resultado en más de 30 arrestos, poniendo en entredicho la integridad del juego.