¡Sin dinero! Chauncey Billups y Terry Rozier no recibirán sus salarios por casos federales

Esta decisión, pendiente de la resolución de los casos del FBI, marca un precedente financiero en la NBA y subraya la gravedad de las investigaciones federales que sacuden al deporte profesional

Por

Eimy Carta
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 01:44 pm
El escándalo de apuestas ilegales en la NBA ha escalado un nuevo peldaño. El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el base de los Miami Heat, Terry Rozier, no recibirán sus salarios mientras duren sus respectivas licencias de ausencia, luego de ser vinculados a investigaciones federales.

Salarios retenidos en fideicomiso 

De acuerdo con fuentes cercanas a la liga, los cheques de pago de ambos profesionales serán retenidos y colocados en una cuenta de fideicomiso (escrow). Esta medida se mantendrá hasta que se resuelva el resultado de los casos presentados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

  • Terry Rozier, con un tope salarial de aproximadamente $26.6 millones esta temporada, ve suspendidos sus cheques bimensuales.

  • Chauncey Billups también está sujeto a la misma condición de suspensión de pago.

Si cualquiera de ellos es finalmente absuelto y se le permite regresar a la NBA, recibiría la totalidad de su salario retenido.

Apuestas y Póquer Ilegal

Ambos casos, aunque relacionados con el juego ilegal, son investigaciones separadas:

  • Terry Rozier (Miami Heat): Fue arrestado en conexión con un presunto esquema de apuestas deportivas. Los investigadores federales lo acusan de haber suministrado supuestamente información privilegiada sobre su salud y disponibilidad a un amigo para manipular apuestas de utilería (prop bets) en un partido de 2023 cuando jugaba con los Charlotte Hornets. Rozier y otros enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Su abogado ha negado las acusaciones, argumentando que Rozier fue previamente absuelto por la NBA de ese incidente y que los fiscales buscan un "trofeo" de alto perfil.

  • Chauncey Billups (Portland Trail Blazers): El entrenador está presuntamente vinculado a una operación de póquer ilegal y amañada que, según la acusación, atraía a víctimas para jugar contra exatletas prominentes, utilizando equipos de trampas para estafarlos.

La decisión de retener los salarios subraya la seriedad con la que la NBA y sus equipos están manejando este amplio escándalo que ya ha resultado en más de 30 arrestos, poniendo en entredicho la integridad del juego.

 

Miércoles 29 de Octubre de 2025
