Charlotte Hornets lanza una oferta ambiciosa por Karl-Anthony Towns

Los Charlotte Hornets han decidido dejar de ser espectadores en la reconstrucción del Este para convertirse en protagonistas. Según fuentes cercanas a la liga, la gerencia de Carolina del Norte ha presentado un paquete masivo a los New York Knicks con un solo objetivo: traer a Karl-Anthony Towns (KAT) para formar una nueva "superpareja" junto a LaMelo Ball.

El paquete propuesto por los Hornets es una mezcla de veteranía probada, talento joven con proyección y capital del Draft, diseñado para convencer a Leon Rose y la directiva neoyorquina de apretar el botón de reinicio parcial.

Lo que recibirían los Knicks:

Miles Bridges: Un alero con capacidad anotadora de élite que aportaría versatilidad física a la rotación.

Collin Sexton: El base/escolta, quien ha tenido un resurgir en su eficiencia esta temporada, ofrecería a los Knicks la chispa ofensiva y el manejo de balón que necesitan en su segunda unidad.

Tidjane Salaun y Ryan Kalkbrenner: Dos piezas de futuro. Salaun aporta longitud y potencial defensivo, mientras que el novato Kalkbrenner (recientemente destacado por su histórico inicio de temporada con un 81% en tiros de campo) cubriría el vacío en la pintura.

Pick de 1ª ronda 2027 (vía Miami Heat): Un activo valioso para futuras negociaciones o para seguir sumando talento joven.

Lo que recibirían los Hornets:

Karl-Anthony Towns: Un pívot con rango de triple único en la historia, capaz de abrir la cancha para las penetraciones de LaMelo Ball y Brandon Miller.

Pacôme Dadiet: El escolta francés se sumaría como un proyecto a desarrollar en el sistema de Charles Lee.

¿Por qué ahora?

Para los Knicks, este movimiento sugeriría una evaluación interna de que la actual configuración con Towns no ha alcanzado el techo de campeonato esperado, buscando mayor profundidad de banquillo y flexibilidad financiera.

Para los Hornets, la llegada de un jugador del calibre de Towns no solo sería un golpe de autoridad deportivo, sino un imán para la comunidad latina en Charlotte. Tras años de ausencia en la postemporada, la franquicia parece lista para sacrificar su profundidad a cambio de una estrella consagrada que los meta de lleno en la pelea por los Playoffs.

Impacto en la cancha

Si el canje se concreta, Charlotte presentaría una de las alineaciones titulares más explosivas de la liga:

LaMelo Ball Brandon Miller Kon Knueppel (el novato sensación) Karl-Anthony Towns Mark Williams / Moussa Diabaté

El riesgo para los Hornets es evidente: pierden a su máximo anotador interno (Bridges) y a su mejor microondas desde el banco (Sexton). Sin embargo, el techo que ofrece una figura como Towns es, sobre el papel, mucho más alto que el de sus piezas actuales.