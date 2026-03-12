Resurrección en el Intuit Dome: Los Clippers firman una remontada increíble 

Suscríbete a nuestros canales

Un inicio de temporada con 15 juegos por debajo de .500 suele ser el acta de defunción de cualquier equipo, el momento en que las gerencias empiezan a mirar hacia el Draft. Sin embargo, los LA Clippers acaban de reescribir el guion.

Al alcanzar un récord de 33-32, el equipo dirigido por Tyronn Lue se convierte en la primera franquicia en la historia de la liga en superar el umbral del .500 tras haber estado 15 o más partidos por debajo de esa marca en la misma campaña.

El abismo de diciembre

Para entender la magnitud de este logro, hay que mirar hacia atrás, al 18 de diciembre. En aquel entonces, el panorama era desolador:

Récord: 6 victorias y 21 derrotas.

Déficit: -15 juegos respecto al promedio de .500.

Estado de ánimo: Críticas feroces por la falta de química y dudas sobre la salud de sus estrellas.

La anatomía de un milagro estadístico

Desde ese punto bajo, los Clippers han registrado una racha de 27 victorias y solo 11 derrotas. Esta metamorfosis se fundamenta en tres pilares: