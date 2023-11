NBA: ¿Un fracaso? Esto opina Carmelo Anthony sobre no haber ganado un título durante su carrera

Hace pocos meses, Carmelo Anthony anunció su retiro del baloncesto profesional tras 19 años en la NBA y se fue como uno de los mejores anotadores de la historia de la liga. Dentro de todos los logros que obtuvo, le faltó el más importante de todos: un título de campeón.

Pese a esto, Anthony ha dejado claro que quiere que su impacto no solo sea deportivo, sino que también sea en otras áreas, y que el tema de no haber ganado un anillo de campeón de la liga estadounidense no es algo que le quite el sueño.

El dinero es el que manda

En una entrevista, "Melo" aseguró que no haber ganado un campeonato es un tema que no le molesta y que, con respecto a décadas pasadas, las cosas han cambiado sobre el objetivo principal que tienen los jugadores.

"No me molesta porque el juego cambió y la cultura del juego cambió. Era en los años 80 y 90, cuando se trataba de la cultura del anillo. Creo que ahora es el dinero. Es la cartera, es déjame ir a buscar 200 (millones) y con razón. Pero el enfoque ya no es solo los anillos", dijo.

"Aún quieres ganar el campeonato, pero es como voy a conseguir los 60 millones antes de ir a conseguir el anillo", agregó. Además, destacó algunos ejemplos de jugadores exitosos e históricos dentro de la NBA que no consiguieron un anillo y que no pueden quitarle el reconocimiento por lo que hicieron solo porque no fueron campeones.

"(Charles) Barkley es quien es. Ya sabes, Reggie (Miller) es quien es. Somos quienes somos. Entonces, como no ganamos el campeonato de la NBA, ¿no deberíamos recibir crédito? ¿Cómo si simplemente nos despidieran de todo? Así que siempre estaré en desacuerdo con eso, pero en cuanto a la cultura del anillo, creo que la gente entiende que no todos pueden ganar", comentó.