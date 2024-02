NBA: ¡No le gustó! Así reaccionó Kevin Durant en su regreso a Brooklyn luego de ser cambiado a Phoenix (+Video)

Dentro de la NBA, Kevin Durant es uno de los jugadores que ha estado en el centro de varias polémicas por sus comentarios y respuestas a fanáticos en sus redes sociales, lo que ha hecho que sea un personaje controversial en internet. Hace unos días, "Durantula" habló sobre el encuentro ante Brooklyn Nets, su ex equipo, en lo que sería su regreso al Barclays Center luego de ser cambiado a Phoenix Suns.

El alero de 35 años de edad estuvo con Nets desde la campaña 2019-20, la cual no pudo jugar por una rotura en el tendón de Aquiles, y pidió ser traspasado a Phoenix luego de que sus compañeros Kyrie Irving y James Harden manifestarán su deseo de abandonar al conjunto de Nueva York. Durante su tiempo con el equipo, Durant sufrió varias lesiones que le impidieron mostrar su mejor versión y Brooklyn no pudo competir por ningún título.

Sin embargo, la franquicia decidió hacer un video homenaje para "KD" por sus años con el conjunto, pese a que Durant había mencionado que no lo quería hace varios días en redes sociales. El jugador se mostró incómodo por el video y no fue muy expresivo con respecto a esto antes del compromiso.

No quería

Días antes del compromiso, los fanáticos del equipo empezaron a debatir en redes sobre si "Durantula" merecía, o no, un video para rendir homenaje a su aporte a la franquicia, pero el propio jugador respondió de forma tajante que no era necesario. "Por favor, no. La noche será mejor sin el", escribió en X, anteriormente Twitter.

Asimismo, respondió a otro comentario que decía que Durant pidió ser cambiado más veces que la cantidad de series de Playoffs que ganó con Brooklyn y se mostró de acuerdo para dejar claro que no quería el video homenaje. En 129 compromisos con Nets, "Durantula" dejó promedio de 29 puntos, 7.1 rebotes, 5.8 asistencias y 1.2 bloqueos.