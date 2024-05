NBA: ¡Lo incluye entre los mejores! Esta leyenda de la liga coloca a Kobe Bryant en el debate del GOAT por encima de Jordan y LeBron

En la eterna conversación sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos, es inevitable que surjan nombres como Michael Jordan y LeBron James. Sin embargo, hay un jugador que a menudo es dejado de lado, y ese es Kobe Bryant.

Kobe Bryant entre los mejores de la historia

Este aspecto es la única cosa que no le gusta a Shaquille O'Neal cuando se habla del GOAT. Kobe Bryant fue un jugador legendario que dejó una huella imborrable en la historia del baloncesto. Su habilidad para anotar puntos, su mentalidad competitiva y su ética de trabajo inquebrantable lo convierten en un contendiente digno para el título de mejor jugador de todos los tiempos.

Michael Jordan es ampliamente considerado como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Su impacto en el juego y su capacidad para llevar a su equipo a la victoria son innegables. Sin embargo, Kobe Bryant logró emular y superar muchas de las hazañas de Jordan.

Su estilo de juego era una mezcla perfecta entre la habilidad de Jordan y su propia creatividad. LeBron James también es un jugador fenomenal que ha dejado su huella en la NBA. Su combinación de tamaño, velocidad y habilidad hace que sea prácticamente imparable en la cancha.

Sin embargo, a pesar de sus logros, Kobe Bryant ha demostrado ser igual de dominante, si no más, en su tiempo. Ahora, con estos tres nombres en el debate, se puede discutir y ofrecer opiniones sobre quién es considerado como el mejor de todos los tiempos.

Shaq no los escucha

"La única cosa que no me gusta de la conversación sobre el mejor de todos los tiempos (GOAT, por sus siglas en inglés) es que no incluyen a mi chico Kobe Bryant... ¿Michael, LeBron o Kobe? Ahora todos pueden debatir", expresó Shaq en una entrevista, en la que dejó claro que no escucha un debate sobre el mejor de todos los tiempos si Kobe no está incluido. Shaquille O'Neal, ex compañero de Kobe en los Lakers, ha dejado en claro su apoyo incondicional a su amigo y ex compañero de equipo.