NBA: LeBron James defendió a Caitlin Clark ante las críticas por su debut en la WNBA

LeBron James es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de la NBA. En el peor de los casos sería el número dos detrás de Michael Jordan. Lo que no está en discusión es su grandeza, tanto individual como colectiva, pues posee cuatro premios de MVP e igual número de anillos, con tres franquicias diferentes.

Se espera que Caitlin Clark también se convierta en la mejor exponente de la WNBA. Fue la jugadora más seguida en la NCAA Femenina. Sus partidos con la Universidad de Iowa eran vistos por millones de personas y en muchas ocasiones superaban los encuentros de la rama masculina.

Tras su elección como número 1 en el Draft por Indiana Fever, la expectativa acumulada ante su debut fue altísima. En sus primeras cuatro presentaciones, Clark registra 17.0 puntos y 5.5 asistencias. Pero sus porcentajes no han sido los más elevados, pues tiene efectividad de 41.2% en tiros de campo y 34% en triples. Además, Fever no registra victorias todavía en la presente temporada.

Caitlin Clark y LeBron James llegaron al profesionalismo en situaciones similares

Debido a esto, hubo críticas a la jugadora, pues su desempeño se cree, por algunos especialistas, que está por debajo de lo que se espera. No obstante, otros no piensan así y uno de ellos es LeBron James, quien en su Podcast, The Mind Game, defendió a Caitlin Clark y lo comparó con lo que pasa su hijo, Bronny, el cual está a las puertas de ingresar a la NBA.

“Me pasa lo mismo al ver a mi hijo, que tiene 19 años. Sentir mucha animosidad y odio hacia él cuando es sólo un niño que intenta vivir su sueño. Ya sabes, hay un número muy pequeño de hombres y mujeres que realmente logran hacer realidad su sueño de practicar un deporte profesional. Y aquí tenemos hombres y mujeres adultos que hacen todo lo posible para tratar de asegurarse de que eso no suceda. Eso es lo más extraño del mundo, pero es lo que es, y me alegro de que Caitlin tenga una gran cabeza sobre sus hombros”, dijo James.

Vale recordar que LeBron también había generado la misma expectativa cuando fue escogido en el pick 1 del Draft de 2003 por Cleveland Cavaliers. Hubo que esperar casi una década, hasta el 2012, para conseguir su primer anillo en la liga.