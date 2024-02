NBA: ¿Debió ser All Star? James Harden castiga a los Hawks con esta insólita actuación

Los Ángeles Clippers siguen amenazando con arrebatarle el primer lugar a los Minnesota Timberwolves y Oklahoma City Thunder en la Conferencia Oeste, tras quedarse con su cuarta victoria consecutiva 149-144 ante Atlanta Hawks, en la jornada de este lunes por la noche.

Pese a que la defensa no tuvo el mejor desempeño en el desafío, la ofensiva de James Harden y Kawhi Leonard fueron letales para conseguir su noveno triunfo en los últimos 10 compromisos. El escolta mandó un mensaje luego de no ser seleccionado al All Star Game de la NBA y brilló con una jornada deslumbrante de 30 puntos, 10 asistencias, ocho rebotes y seis triples en nueve intentos.

Partes de su buena efectividad desde la larga distancia fue fundamental en la lauro de los angelinos. La Barba no le tembló el pulso a falta de un minuto por jugar y concretó un insólito canasto de tres unidades con falta incluida.

Ante la marca de Trae Young, el guardia buscó la falta de la estrella de Atlanta y terminó con premio tras encestar un dramático tiro desde la línea de tres puntos. Pese a que Leonard fue el máximo anotador (36), el accionar de cuatro contables de James fue vital para quedarse con la victoria en el State Farm Arena.

El MVP de la 2017-18 fue uno de los jugadores de renombre que se quedó afuera de los convocados para el All Star Game de la NBA. Aunque no estará en Indianápolis, el experimentado es uno de los más destacados en la actualidad con 17.3 unidades por noche, 8.6 habilitaciones, 5.0 capturas y 44.8% en cestas de campo, en 44 juegos disputados.