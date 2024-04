NBA: ¿Cuándo inicia la serie entre Miami Heat y Boston Celtics?

El vigente campeón de la Conferencia Este de la NBA, Miami Heat sigue en carrera para defender su título luego de vencer de manera categórica a Chicago Bulls con marcador de 112-91 en el Play In, que se desarrolló este viernes 19 de abril en el Kaseya Center.

Jaime Jáquez destacó en la victoria con 21 tantos, siete rebotes y seis asistencias. Uno de sus mejores desempeños desde que arribó a la NBA en el pasado Draft, proveniente de la Universidad de California Los Angeles (UCLA). Aunque la estrella principal, que hizo olvidar la ausencia de Jimmy Butler, fue Tyler Herro, con un casi triple-doble de 24 puntos, 10 rebotes y nueve asistencias.

Ahora la mira está en su siguiente escollo, Boston Celtics. Los de verde fueron el mejor equipo de la temporada regular con marca de 64-18. Además, también fueron el mejor local (37-4) y lucen como favoritos a ganar su primer campeonato desde 2008, cuando estuvo Kevin Garnett, Ray Allen, Paul Pierce y Rajon Rondo.

Miami Heat y Boston Celtics se volverán a ver las caras en Playoffs de la NBA

Esta serie será una reedición de la que se dio el año pasado, con victoria para Miami Heat en siete juegos (4-3). De esta manera se quedó con el título del Este y accedió a las Finales frente a Denver Nuggets.

Boston Celtics pretende tener revancha esta vez. Su primera presentación será el domingo 21 de abril a la 1:00 PM, hora del Este de Estados Unidos, en el TD Garden.

El cronograma de partidos será el siguiente:

21 de abril: Boston Celtics vs Miami Heat, 1:00 PM, TD Garden

24 de abril: Boston Celtics vs Miami Heat: 7:00 PM, TD Garden

27 de abril: Miami Heat vs Boston Celtics, 6:00 PM, Kaseya Center

29 de abril: Miami Heat vs Boston Celtics, Kaseya Center

1 de mayo: Boston Celtics vs Miami Heat, TD Garden (de ser necesario)

3 de mayo: Miami Heat vs Boston Celtics, Kaseya Center (De ser necesario.

5 de mayo: Boston Celtics vs Miami Heat, TD Garden (de ser necesario)