La NBA investigará la ausencia de James Harden en primer juego de los Sixers (+Detalles)

Las polémicas por el futuro de James Harden no cesan y en medio del estreno de Philadelphia Sixers en esta temporada 2023-2024 ante Milwaukee Bucks, se dio a conocer que la NBA iniciará una investigación debido a que el experimentado jugador no esté en acción para este cruce, lo que deberán dar una justificación válida para no recibir una multa.

Según detalló el periodista Adrián Wojnarowski, la liga abrió un expediente para decidir si el equipo y el base están violando la nueva política de participación de jugadores de la liga para su partido televisivo nacional.

Harden estuvo 10 días sin presentarse a los entrenamientos de los 76ers y alegaron que era por motivos personales, en este sentido el portavoz de la NBA, Mike Bass, sostuvo que deberá existir una razón argumentada, debido a que la "Barba" no sufre ninguna lesión ni nada parecido, "Estamos investigando los hechos sobre la disponibilidad de James Harden esta noche para determinar si existe una razón aprobada para su falta de participación".

Recordamos que la política de participación de jugadores de la NBA permite a los equipos y jugadores quedar fuera por lesiones, motivos personales y "circunstancias raras e inusuales". Un equipo podría recibir una multa de 100.000 dólares por una primera infracción, con sanciones cada vez mayores a partir de entonces.