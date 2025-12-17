Dallas Mavericks se hartan de Klay Thompson y le buscarán nuevo equipo

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la NBA se ha visto sacudido hoy por la noticia de que los Dallas Mavericks han iniciado formalmente la exploración de escenarios de traspaso que involucran al escolta veterano Klay Thompson.

Tras un periodo de adaptación que ha generado intensos debates en el entorno de la liga, la gerencia de Dallas, liderada por Nico Harrison, parece decidida a reconfigurar su plantilla antes de la fecha límite de cambios.

Un cambio de rumbo estratégico en Dallas

La llegada de Klay Thompson a Dallas fue vista originalmente como la pieza definitiva para dotar a Luka Dončić y Kyrie Irving del espacio ofensivo necesario para conquistar el campeonato. Sin embargo, las necesidades defensivas del equipo y la búsqueda de una mayor versatilidad atlética han llevado a la organización a "explorar activamente" el mercado en busca de un perfil distinto.

Según fuentes cercanas a la situación, el interés es mutuo. Thompson, una leyenda viva de la liga con cuatro anillos de campeón, mantiene su deseo competitivo intacto. El escolta, que tiene contrato vigente hasta la temporada 2026-27, ha expresado su apertura a ser traspasado siempre que el destino sea un equipo contendiente al título (title contender), donde pueda terminar su carrera siendo una pieza relevante en la lucha por el trofeo Larry O'Brien.

El "Trade Kicker" y la ingeniería financiera

Uno de los puntos más críticos para que cualquier operación llegue a buen puerto es la estructura financiera del contrato de Thompson. El acuerdo actual incluye un "trade kicker" del 15%, una cláusula de bonificación que aumenta su salario en caso de ser intercambiado a otra franquicia.

Debido a las estrictas restricciones del nuevo Convenio Colectivo (CBA) y los límites del impuesto de lujo que afectan a la mayoría de los equipos aspirantes, se informa que Thompson tendría que renunciar (waive) a dicho bono para facilitar un acuerdo. Esta concesión económica sería interpretada como una señal definitiva del compromiso del jugador por encontrar un destino que se ajuste mejor a sus objetivos deportivos actuales.

Análisis del mercado: ¿Qué buscan los Mavericks?

La salida de Thompson no es una señal de rendición para Dallas, sino más bien un intento de optimizar los recursos alrededor de su superestrella eslovena. Los Mavericks estarían buscando:

Defensa perimetral de élite: Jugadores con capacidad de defender múltiples posiciones.

Juventud y energía: Complementos que puedan correr la pista y reducir la carga física sobre Irving y Flagg.

Flexibilidad salarial futura: Un movimiento que permita a Dallas maniobrar en la agencia libre o retener a sus jóvenes promesas.

Posibles destinos para "Big Smokey"

El mercado para un tirador del calibre de Thompson, incluso en esta etapa de su carrera, sigue siendo significativo. Equipos como los Philadelphia 76ers, que buscan veteranía para rodear a Joel Embiid, o incluso un regreso emocional a la Conferencia Oeste con equipos como Los Ángeles Lakers (un destino largamente rumoreado por los vínculos familiares de su padre, Mychal Thompson), emergen como candidatos lógicos.