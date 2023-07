NBA: Esto dice LeBron James sobre su retiro del baloncesto profesional (+video)

La máxima figura de los Los Angeles Lakers LeBron James recibió otro reconocimiento en su carrera como jugador profesional, tras culminar esta campaña y convertirse en el máximo anotador de todo el mejor baloncesto del mundo.

El jugador de 38 años habló sobre lo que fue este año y los objetivos que pudo lograr tanto de forma colectiva e individual, ya que se quedaron a un paso de llegar a una nueva final y pelear por ganar un nuevo título en la historia de la franquicia.

Seguidamente, dejó claro su futuro dentro de la cancha y del rendimiento que puede tener en los próximos años, por lo que entiende que todavía no es el momento para pensar en el retiro definitivo del baloncesto al máximo nivel.

Palabras de James: "El día que no pueda darle todo al juego en la cancha es el día en que terminaré. Por suerte para ustedes, ese día no es hoy"

Por lo que tiene claro que desea seguir aumentando sus registros en cuanto a títulos y trayectoria, como uno de los jugadores más importantes de este deporte en las últimas dos décadas, donde ha tenido la oportunidad de vestir tres uniformes.

"Listen, you can love me and I know some of you hate me as well. But the one thing you will always do is respect me and appreciate the way I approach the game and what I've given to this game."



LeBron James during his ESPYS speech 💯pic.twitter.com/yZDrANEBss