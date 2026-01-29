Venezuela conoce sus rivales para el Mundial de baloncesto U17

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional U17 de Venezuela 🇻🇪 ya conoce el grupo que enfrentará en la Copa del Mundo U17 2026, donde buscarán dejar una presentación notable y destacar entre los más destacados de su continente en la competición, que se desarrollará del 27 de junio al 5 de julio en Estambul.

Después de conseguir una clasificación histórica a la cita mundialista de Turquía, boleto que no se lograba en categorías menores desde 2003, la Vinotinto de las Alturas estará integrando el Grupo D junto a las selecciones de Australia, Serbia y Costa de Marfil, siendo rivales de peso que también darán de qué hablar en el venidero certamen en territorio europeo.

La tropa venezolana buscará mantener ese notable desempeño exhibido en la AmeriCup Sub-16. El quinteto nacional, dirigido por Alexis Cedres, consiguió el boleto a Estambul superando en los Cuartos de final (71x57) a República Dominicana para acceder a semifinales y concretar su pase al Mundial.

Venezuela afronta Mundial FIBA U17

El torneo se disputará del 27 de junio al 5 de julio en el Basketbol Gelişim Merkezi, también conocido como el Centro de Desarrollo de Baloncesto, ubicado en Estambul, Turquía. Esta cita mundialista reunirá a las mejores selecciones juveniles del planeta y será una vitrina importante para el talento emergente del baloncesto venezolano. En el mencionado escenario, Venezuela se medirá en su debut a Costa de Marfil y luego hará lo propio frente a Serbia (28/06) y a Australia (30/06).

Cabe destacar que, la presentación de la Vinotinto de las Alturas será la primera vez en su historia en la Copa del Mundo de la categoría. Además de eso, serán 16 participantes que estarán presentes en el torneo con grupos divididos en cuatro equipos.