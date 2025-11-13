Liga española de baloncesto EN VIVO por Meridiano Televisión: Transmisión exclusiva para Venezuela este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Disfruta la Liga española de baloncesto, en vivo y gratis en señal abierta y en streaming por meridiano.net. Meridiano te ofrece los encuentros más emocionantes del campeonato español.

Además, podrás vivir la experiencia en alta definición a través de las plataformas Simpleplus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go, llevando la acción de la mejor liga de baloncesto de Europa directo a tu pantalla. Solo Meridiano te da más.

Jornada del 15 y 16 de noviembre

Sábado 15 de noviembre:

Casademont Zaragoza vs Unicaja Málaga

Salto entre dos: 2:00 p.m.

Balón al aire: 4:00 p.m.

Domingo 16 de noviembre:

Valencia Basket vs La Laguna Tenerife

Inicio: 7:30 a.m. Disponible solo por streaming en meridiano.net

Inicio: 12:00 m. Disponible solo por streaming en meridiano.net

¿Cómo ver la Liga española de baloncesto en Venezuela?

Señal abierta: Meridiano Televisión

Streaming gratis: www.meridiano.net

HD: Simpleplus, InterGO, Netuno Go, ABA TV Go

No te pierdas las mejores jugadas de la Liga Endesa, en vivo y en exclusiva, por Meridiano Televisión, el canal del baloncesto en Venezuela.