Liga española de baloncesto EN VIVO por Meridiano Televisión: Transmisión exclusiva para Venezuela este fin de semana

Por Andrea Matos Viveiros
Disfruta la Liga española de baloncesto, en vivo y gratis en señal abierta y en streaming por meridiano.net. Meridiano te ofrece los encuentros más emocionantes del campeonato español.
Además, podrás vivir la experiencia en alta definición a través de las plataformas Simpleplus, InterGO, Netuno Go y ABA TV Go, llevando la acción de la mejor liga de baloncesto de Europa directo a tu pantalla. Solo Meridiano te da más.
Jornada del 15 y 16 de noviembre
Sábado 15 de noviembre:
- Casademont Zaragoza vs Unicaja Málaga
Salto entre dos: 2:00 p.m.
- Recoletas Salud San Pablo Burgos vs MoraBanc Andorra
Balón al aire: 4:00 p.m.
Domingo 16 de noviembre:
- Valencia Basket vs La Laguna Tenerife
Inicio: 7:30 a.m. Disponible solo por streaming en meridiano.net
- Real Madrid vs Surne Bilbao Basket
Inicio: 12:00 m. Disponible solo por streaming en meridiano.net
- Barcelona vs Baskonia: 2:00p.m. Disponible solo por streaming en meridiano.net
¿Cómo ver la Liga española de baloncesto en Venezuela?
Señal abierta: Meridiano Televisión
Streaming gratis: www.meridiano.net
HD: Simpleplus, InterGO, Netuno Go, ABA TV Go
No te pierdas las mejores jugadas de la Liga Endesa, en vivo y en exclusiva, por Meridiano Televisión, el canal del baloncesto en Venezuela.