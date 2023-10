¡El niño del Clásico! Este es el joven de 16 años que fue clave para la victoria del Real Madrid frente al Barcelona

El Real Madrid pudo haber conseguido el seguro para el futuro de la pintura del equipo madrileño. Ismaila Diagne es el nombre del joven de 16 años que debutó en el Clásico frente al Barcelona y respondió de manera positiva al llamado del entrenador Jesús Mateo Díez para ocupar el espacio de Walter Tavares, quien no pudo jugar por una infección respiratoria.

El jugador, de origen senegalés. mide 2,14 metros y fue titular en el triunfo de los merengue sobre el conjunto blaugrana por 86-79 este domingo en el WiZink Center, contabilizando nueve puntos y ocho rebotes, para sumar 16 de valoración en 13 minutos y medio en la pista de juego. Con esto, se une a Luka Doncic, Bassala Bagayoko, Ricky Rubio y Usman Garuba como los únicos jugadores en conseguir dobles figuras en valoración siendo menores de edad.

Incluso, el mismo Tavares utilizó sus redes para dejar un mensaje sobre el joven senegalés. "Recordar su nombre", escribió el de Cabo Verde junto con un video de una jugada de Diagne.

Díez no sabía su edad

El entrenador del Real Madrid reconoció que no sabía la edad del espigado jugador, pero que estaba muy contento por su aporte en la victoria. "No sabía que tenía 16 años. De verdad te lo digo. Es una anécdota. Me alegro porque el chico trabaja bien y es una recompensa a su trabajo", dijo.

Diagne nació en Nguekokh, Senegal, y llegó a la cantera madrileña en el año 2019. Por su talla y su físico marcó diferencia y contribuyó a una temporada perfecta (26-0) del Real Madrid EBA y al título del Adidas Next Generation de la Euroliga.

El jugador tiene gran movilidad y agilidad, pese a su tamaño, tiene la capacidad para anotar cerca del aro, bien sea con un gancho o clavar la pelota. Además, es zurdo, rebotea bien y puede pasar la pelota de manera efectiva, lo que lo hace una pieza a tener en cuenta para el futuro del Real Madrid.