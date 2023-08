Conoce el alarmante récord negativo de Venezuela durante 2023 (+Detalles)

La Vinotinto de las Alturas se encuentra en una situación bastante preocupante, desde el pasado 27 de febrero del presente año, dicha selección no ha conseguido protagonizar buenas actuaciones en sus últimos 11 encuentros internacionales.

Los dirigidos por Fernando Duró han bajado considerablemente su rendimiento en la cancha y este ejemplo es muy claro, los criollos han cosechado derrotas en partidos con muchas opciones de victoria, aún así no lo han logrado.

Antes de hablar del récord negativo de Venezuela, debemos preguntarnos: ¿Qué es lo que realmente le sucede al equipo?, ya que ha sido una franquicia que le ha ofrecido muchas alegrías a la afición tricolor y han doblegado a selecciones que lucían superiores.

Ante esta situación, podríamos mencionar que la defensa del equipo no ha estado completamente organizada, en especial cuando se trata de enfrentar a equipos altos, donde no consiguen la forma de dominar el juego y generar presión a los rivales. Este podría ser uno de los aspectos más evidentes, al igual que el aspecto ofensivo, ya que la mayoría de los ataques que realizan los venezolanos suelen ser neutralizados y no siempre suelen generar buenas posesiones del balón.

En cuanto a la racha negativa, Venezuela ha perdido 11 de sus últimos 12 encuentros durante este 2023, veamos los detalles a continuación:

Victorias:

Venezuela 115 – 70 Bahamas / 23 de febrero de 2023 – Eliminatorias al Mundial 2023

Derrotas:

Venezuela 57 – 74 Canadá / 27 de febrero de 2023 – Eliminatorias al Mundial 2023

Venezuela 61 – 66 Angola / 29 de julio de 2023 – Amistoso

Venezuela 65 – 66 Argentina / 1 de agosto de 2023 - Amistoso

España 87 – 57 Venezuela / 4 de agosto de 2023 – Amistoso

Francia 86 – 67 Venezuela / 7 de agosto de 2023 – Amistoso

Australia 97 – 41 Venezuela / 14 de agosto de 2023 – Amistoso

Venezuela 61 – 80 Sudán del Sur / 16 de agosto de 2023 – Amistoso

Venezuela 71 – 83 Brasil / 17 de agosto de 2023 – Amistoso

Eslovenia 100 – 85 Venezuela / 26 de agosto de 2023 – Copa Mundial FIBA

Venezuela 75 – 81 Cabo Verde / 28 de agosto de 2023 – Copa Mundial FIBA

Georgia 70 – Venezuela 59 / 30 de agosto de 2023 – Copa Mundial FIBA