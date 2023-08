Copa Mundial de Baloncesto: Estos son los 16 equipos clasificados y los horarios de los partidos de segunda ronda

Finalizó la fase de grupos de la Copa del Mundo FIBA 2023 y ya están definidos los 16 clasificados a la segunda ronda del torneo. Entre una de las sorpresas está la eliminación de Francia que había obtenido dos medallas de bronce consecutivas.

Por su parte, 5 selecciones del continente americano clasificaron a la siguiente fase y la vigente campeona, España, se mantiene firme en el torneo.

Estos son los 16 clasificados del Mundial FIBA 2023:

Alemania

Australia

Brasil

Canadá

Eslovenia

España

Estados Unidos

Georgia

Grecia

Italia

Letonia

Lituania

Montenegro

Puerto Rico

República Dominicana

Serbia

La segunda ronda comenzará este viernes y será de la siguiente manera:

Viernes 1 de septiembre:

04:00 AM - Serbia vs Italia - Smart Araneta Coliseum (Manila)

04:30 AM - Alemania vs Georgia - Okinawa Arena (Okinawa)

04:40 AM - Estados Unidos vs Montenegro - Mall of Asia Arena (Pasay)

05:45 AM - España vs Letonia - Indonesia Arena (Jakarta)

08:00 AM - República Dominicana vs Puerto Rico - Smart Araneta Coliseum (Manila)

08:10 AM - Eslovenia vs Australia - Okinawa Arena (Okinawa)

08:40 AM - Lituania vs Grecia - Mall of Asia Arena (Pasay)

09:30 AM - Canadá vs Brasil - Indonesia Arena (Jakarta)

Domingo 3 de septiembre:

03:30 AM - Australia vs Georgia - Okinawa Arena (Okinawa)

04:00 AM Italia vs Puerto Rico - Smart Araneta Coliseum (Manila)

04:40 AM Grecia vs Montenegro - Mall of Asia Arena (Pasay)

05:45 AM Brasil vs Letonia - Indonesia Arena (Jakarta)

07:10 AM Alemania vs Eslovenia - Okinawa Arena (Okinawa)

08:00 AM República Dominicana vs Serbia - Smart Araneta Coliseum (Manila)

08:40 AM Estados Unidos vs Lituania - Mall of Asia Arena (Pasay)

09:30 AM España vs Canadá - Indonesia Arena (Jakarta)