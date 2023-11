¿Cuáles son los iPads que no serán compatibles con iPadOS 18?

iPadOS 18, la última versión del sistema operativo de Apple para sus iPads, está muy cerca de llegar al mercado. Sin embargo, como siempre ocurre con cada actualización no todas las versiones de los dispositivos podrán contar la última versión del software de Apple.

Esto se debe a que no serán compatibles, bien sea porque no cuentan con las especificaciones necesarias para poder correr el nuevo sistema operativo o porque son demasiado antiguas y Apple no cree que sea eficiente continuar brindándoles soporte.

Hasta ahora los modelos que se especula que no recibirán esta actualización son los siguientes:

- iPad Pro de segunda generación (2017)

- iPad 6 (2018)

- iPad mini 5 (2019)

- iPad Air 3 (2019)

Todo apunta que iPadOS 18 será presentado oficialmente durante el Apple Worldwide Developers Conference que se llevará a cabo en junio de 2024, por lo que es posible que a esta lista de equipos pueda sumarse algún otro modelo de iPad que tampoco sea compatible con el nuevo sistema operativo.

Además de esto se espera que por primera vez desde el lanzamiento del primer iPad en 2010, 2024 sea el primer año en el que Apple no lanza una nueva versión de su tablet al mercado.