Toulouse vs RC Strasbourg: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Ligue 1

El cotejo entre Toulouse y RC Strasbourg, por la fecha 15 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 14:00 horas, en el Stadium de Toulouse.
Así llegan Toulouse y RC Strasbourg
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
Toulouse viene de un resultado igualado, 2-2, ante Olympique de Marsella. Posee un historial reciente de 3 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 6.
Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1
RC Strasbourg viene de caer derrotado 1 a 2 ante Stade Brestois. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue RC Strasbourg quien ganó 2 a 1.
El local está en el noveno puesto y alcanzó 17 puntos (4 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (7 PG - 1 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|31
|14
|10
|1
|3
|12
|2
|PSG
|30
|14
|9
|3
|2
|15
|3
|Olympique de Marsella
|29
|14
|9
|2
|3
|21
|8
|RC Strasbourg
|22
|14
|7
|1
|6
|6
|9
|Toulouse
|17
|14
|4
|5
|5
|1
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 16: vs Paris FC: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Lens: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Nice: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Stade Brestois: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Auxerre: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 16: vs Lorient: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Nice: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Metz: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Lille: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs PSG: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
Horario Toulouse y RC Strasbourg, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas