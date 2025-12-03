Francia - Ligue 1 2025-2026

Toulouse vs RC Strasbourg: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Ligue 1

Palpitamos la previa del choque entre Toulouse y RC Strasbourg. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 11:13 am
El cotejo entre Toulouse y RC Strasbourg, por la fecha 15 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 14:00 horas, en el Stadium de Toulouse.

Así llegan Toulouse y RC Strasbourg

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse viene de un resultado igualado, 2-2, ante Olympique de Marsella. Posee un historial reciente de 3 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg viene de caer derrotado 1 a 2 ante Stade Brestois. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.

 

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue RC Strasbourg quien ganó 2 a 1.

El local está en el noveno puesto y alcanzó 17 puntos (4 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (7 PG - 1 PE - 6 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Lens 31 14 10 1 3 12
2
PSG 30 14 9 3 2 15
3
Olympique de Marsella 29 14 9 2 3 21
8
RC Strasbourg 22 14 7 1 6 6
9
Toulouse 17 14 4 5 5 1
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 16: vs Paris FC: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Lens: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Nice: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Stade Brestois: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Auxerre: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 16: vs Lorient: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Nice: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Metz: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Lille: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs PSG: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
Horario Toulouse y RC Strasbourg, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

