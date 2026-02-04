Francia - Ligue 1 2025-2026

Stade Brestois vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Ligue 1

La previa del choque de Stade Brestois ante Lorient, a disputarse en el estadio Stade Francis-Le Blé el sábado 7 de febrero desde las 14:00 horas. El árbitro será Gael Angoula.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 11:04 am
Stade Brestois vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Ligue 1
Suscríbete a nuestros canales

Stade Brestois recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 21 de la Ligue 1, el próximo sábado 7 de febrero a partir de las 14:00 horas, en el estadio Stade Francis-Le Blé.

Así llegan Stade Brestois y Lorient

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois sacó un empate por 2 en su visita a Nice. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha recibido 9 goles en su arco y ha marcado 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient viene de derrotar a Nantes con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Anotó 8 goles y le han convertido 3 en su arco.

 

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 3.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 23 puntos (6 PG - 5 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 28 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (7 PG - 7 PE - 6 PP).

Gael Angoula será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 48 20 15 3 2 27
2
Lens 46 20 15 1 4 18
3
Olympique de Marsella 39 20 12 3 5 24
9
Lorient 28 20 7 7 6 -4
12
Stade Brestois 23 20 6 5 9 -7
DataFactory

 

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 22: vs Lille: 14 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Olympique de Marsella: 20 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Metz: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 22: vs Angers: 15 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Nice: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Auxerre: 1 de marzo - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Brestois y Lorient, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Las más leídas

    Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      Hipismo La Rinconada Carreras NBA Brasil
      Miércoles 04 de Febrero de 2026
      EN VIVO
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)
      EN VIVO