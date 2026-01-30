Sella tu 5y6 en MeridianoBet: Datos exclusivos y 5% de reembolso dominical

Suscríbete a nuestros canales

Primer domingo del mes de febrero del año 2026 y en esta oportunidad MeridianoBet te comparte datos para tus apuestas.

Para la sexta carrera del día, segunda válida, compiten yeguas nacionales e importadas de 6 años y más, las cuales son La De Boris (1), Naa Dudette (USA) (2), Piemontesa (3), Etna´s Napper (USA) (4), Waya Waya (5), Like a Star (Chi) (6), Sweet Genesis (7), Royal Honey (8), My Girl Alejandra (9) y Chipis Time (10). MBet recomienda sellar con 2-6-4-10

En la séptima del día serán la competición caballos nacionales e importados de 6 años y más, ganadores de 2, 3 y 4 carreras. Desde MeridianoBet te recomendamos apostarle a Rio Bravo (10), Juan Valdez (USA) (2) y Dumpling (3).

Continuando con esta jornada dominical, en la octava carrera del día puedes apostarles a los caballos de 4 y más años: St Germain (2), Gran Morey (7) y Mufasa (4)

Para cada una de las apuestas la última decisión la tienes tu, sin embargo, nosotros te seguiremos compartiendo datos para que siempre juegues, ganes y cobres seguro en la mejor plataforma de apuestas del país, MeridianoBet, además, contamos con un bono del 5% como reembolso al sellar los cuadros del 5y6.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

