Roma vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Serie A

El juego entre Roma y Sassuolo se disputará el próximo sábado 10 de enero por la fecha 20 de la Serie A, a partir de las 13:00 horas en el estadio Stadio Olimpico.
Así llegan Roma y Sassuolo
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma ganó por 2-0 el juego pasado ante Lecce. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 7.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A
Sassuolo cayó 0 a 3 ante Juventus. En los últimos encuentros, igualó 3 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 4 goles a favor, ha recibido 8 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Roma lo ganó por 0 a 1.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 36 puntos (12 PG - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|39
|17
|13
|0
|4
|23
|2
|Milan
|38
|17
|11
|5
|1
|15
|3
|Napoli
|37
|17
|12
|1
|4
|13
|5
|Roma
|36
|19
|12
|0
|7
|10
|11
|Sassuolo
|23
|19
|6
|5
|8
|-2
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 21: vs Torino: 18 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Milan: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 21: vs Napoli: 17 de enero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Cremonese: 25 de enero - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 25: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Horario Roma y Sassuolo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas