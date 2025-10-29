Reparto de puntos en el empate a uno entre Lorient y PSG

Suscríbete a nuestros canales

El partido celebrado este miércoles entre Lorient y PSG, finalizó con un empate a uno entre ambos contendientes.

La segunda parte comenzó de manera positiva para PSG, ya que Nuno Mendes anotó un gol al minuto 3. Sin embargo, Lorient igualó el marcador con un gol convertido por Igor Silva en el minuto 5 de la misma etapa.

Igor Silva fue la figura del partido. El zaguero de Lorient fue importante por anotar 1 gol.

Otro jugador fundamental en la defensa fue Nuno Mendes. El zaguero de PSG fue importante por anotar 1 gol.

El director técnico de Lorient, Olivier Pantaloni, planteó una estrategia 5-4-1 con Yvon Mvogo en el arco; Joel Mvuka, Igor Silva, Montassar Talbi, Darlin Yongwa y Arsène Kouassi en la línea defensiva; Dermane Karim, Noah Cadiou, Laurent Abergel y Pablo Pagis en el medio; y Mohamed Bamba en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Luis Enrique se pararon con un esquema 4-3-3 con Lucas Chevalier bajo los tres palos; Ilya Zabarnyi, Marquinhos, Lucas Beraldo y Nuno Mendes en defensa; Senny Mayulu, Warren Zaire Emery y Quentin Ndjantou en la mitad de cancha; y Ibrahim Mbaye, Ousmane Dembélé y Désiré Doué en la delantera.

El árbitro Willy Delajod fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego.

En la próxima fecha Lorient visitará a Lens y PSG jugará de local frente a Nice en el estadio Parc des Princes.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 9 puntos y en el décimo sexto lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 21 unidades y ocupa la punta del torneo.

Cambios en Lorient

68' 2T - Salieron Pablo Pagis por Jean-Victor Makengo, Mohamed Bamba por Aiyegun Tosin y Dermane Karim por Arthur Avom Ebong

75' 2T - Salió Joel Mvuka por Théo Le Bris

90' 2T - Salió Noah Cadiou por Sambou Soumano

Cambios en PSG

45' 2T - Salieron Ibrahim Mbaye por João Neves y Quentin Ndjantou por Vitinha

61' 2T - Salió Ousmane Dembélé por Khvicha Kvaratskhelia

62' 2T - Salió Désiré Doué por Bradley Barcola

76' 2T - Salió Warren Zaire Emery por Gonçalo Ramos

Amonestados en PSG:

22' 2T Ilya Zabarnyi (Conducta antideportiva) y 49' 2T Bradley Barcola (Conducta antideportiva)

