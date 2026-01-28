Real Oviedo vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 22 de la Liga, Girona y Real Oviedo se enfrentan el sábado 31 de enero desde las 09:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Girona

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo no pudo ante Barcelona en el Camp Nou. Sus resultados han sido variados: 3 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

En la fecha pasada, Girona finalizó con un empate 1-1 ante Getafe. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 5 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue un empate por 3 a 3.

El anfitrión está en el vigésimo puesto con 13 puntos (2 PG - 7 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 25 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (6 PG - 7 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 52 21 17 1 3 35 2 Real Madrid 51 21 16 3 2 28 3 Atlético de Madrid 44 21 13 5 3 21 10 Girona 25 21 6 7 8 -14 20 Real Oviedo 13 21 2 7 12 -23

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Rayo Vallecano: 7 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 23: vs Sevilla: 7 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Girona, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

