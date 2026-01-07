Real Oviedo vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Real Oviedo recibe el próximo sábado 10 de enero a Betis por la fecha 19 de la Liga, a partir de las 09:00 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Betis

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Mendizorroza.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

En la jornada previa, Real Oviedo igualó 1-1 el juego ante Alavés. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 7 goles y marcó 1 tanto en el rival.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis llega a este encuentro con una derrota ante Real Madrid por 1 a 5. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 10 goles y recibieron 10.

El local está en el vigésimo puesto con 12 puntos (2 PG - 6 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 38 17 12 2 3 18 6 Betis 28 18 7 7 4 6 20 Real Oviedo 12 18 2 6 10 -19

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Osasuna: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Barcelona: 25 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Villarreal: 17 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Alavés: 25 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Betis, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

