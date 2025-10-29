Francia - Ligue 1 2025-2026

PSG marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima

Toda la previa del duelo entre PSG y Nice. El partido se jugará en el estadio el Parque de los Príncipes el sábado 1 de noviembre a las 12:00 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 29 de octubre de 2025 a las 04:45 pm
PSG marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima
Suscríbete a nuestros canales

El duelo entre PSG y Nice correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio el Parque de los Príncipes desde las 12:00 horas, el sábado 1 de noviembre.

Así llegan PSG y Nice

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

En su visita anterior, PSG empató por con Lorient. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 9 goles marcados y con 4 en su valla.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

En la jornada anterior, Nice igualó - el juego frente a Lille. Con un historial irregular (2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 8 goles a favor y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 1-3 a favor de Nice.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 20 puntos (6 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
PSG20962111
2
Lens1996126
3
Olympique de Marsella18960313
4
Olympique Lyon1896034
8
Nice149423-1
DataFactory

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 11: vs Nice: 1 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Olympique Lyon: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Le Havre AC: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Mónaco: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Stade Rennes: 6 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 11: vs PSG: 1 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Metz: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Olympique de Marsella: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Lorient: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Angers: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario PSG y Nice, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Breeders' Cup LVBP Olympique Lyon
Miércoles 29 de Octubre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)