Polonia se enfrentará ante Países Bajos por la fecha 9 del grupo G

Por la fecha 9 del grupo G de las Eliminatorias, Polonia se mide hoy frente a Países Bajos, a partir de las 15:45 horas en el estadio PGE Narodowy.

Así llegan Polonia y Países Bajos

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Polonia en partidos de las Eliminatorias

Polonia ganó el encuentro previo ante Lituania por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de Países Bajos en partidos de las Eliminatorias

Países Bajos llega triunfante luego de ver caer a Finlandia con un marcador 4-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y 1 empató . Pudo festejar 20 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 4 de septiembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Eliminatorias Mundial 2026, y terminó en empate a 1.

Países Bajos lidera el Grupo G en esta competencia con 22 goles y 16 puntos, mientras que Polonia se sitúa en segunda posición y sumó 13 y anotó 10 tantos.

Maurizio Mariani es el árbitro designado para controlar el partido.

Fecha y rival de Polonia en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo G - Fecha 10: vs Malta: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha y rival de Países Bajos en el próximo partido de las Eliminatorias

Grupo G - Fecha 10: vs Lituania: 17 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Polonia y Países Bajos, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

Venezuela: 15:45 horas

