Olympique Lyon buscará extender su racha ganadora ante Lille

Lille y Olympique Lyon se enfrentarán en el Groupama Stadium el próximo domingo 1 de febrero desde las 10:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique Lyon y Lille

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon venció por 5-2 a Metz. Después de caer en 1 oportunidad y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 11 veces.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille perdió ante RC Strasbourg por 1 a 4. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 6 goles y le han encajado 12.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Olympique Lyon se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 36 puntos (11 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 32 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (10 PG - 2 PE - 7 PP).

François Letexier fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 45 19 14 3 2 26 2 Lens 43 19 14 1 4 17 3 Olympique de Marsella 38 19 12 2 5 24 4 Olympique Lyon 36 19 11 3 5 12 5 Lille 32 19 10 2 7 5

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Nantes: 7 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 21: vs Metz: 6 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Nantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Horario Olympique Lyon y Lille, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

